Saint-Denis : les premiers bénéficiaires de l’opération "Coup de Pouce" reçus

La ville de Saint-Denis a accueilli les premiers bénéficiaires de l’opération "Coup de Pouce", mise en place par le CCAS et adoptée à l’unanimité lors du Conseil municipal. Ces derniers sont venus récupérer leur chèque d’aide destiné à soutenir leur pouvoir d’achat face à la hausse des prix du carburant (Photo Ville de Saint-Denis)

"À travers cette mesure, la collectivité fait le choix d’apporter une aide directe aux familles et aux habitants les plus fragiles, notamment sous la forme de chèques alimentaires, afin de préserver leur budget du quotidien", écrit la ville.

"Cette action solidaire bénéficie également aux travailleurs et aux personnes les plus vulnérables, en leur apportant un soutien concret pour faire face à l’augmentation du coût de la vie."