Saint-Denis : les travaux de la forêt urbaine du Barachois continuent

Les travaux de la forêt urbaine avancement doucement sur le Barachois de Saint-Denis. Débuté en 2021 avec la destruction de l'ancienne bibliothèque, le chantier fait son bout de chemin avant de laisser place à un espace boisé qui a pour objectif de lutter contre les ilots de chaleur et faire baisser la pollution. S'il faudra encore patienter avant d'en profiter, la mairie a tenu tout de même à faire le point sur les avancées (Photo SLY/www.imazpress.com)

"Le chantier se déroule en trois phases. La première phase, c'est la préparation des sols, qui se déroule actuellement. Côté sentier littoral, on a construit des surélévations de 50 centimètres, et sur la parcelle où se trouvera la forêt nous allons venir décaisser de 60 centimètres. L'objectif de cette opération est que les sols soient protégés des vents et des embruns (gouttelettes d'eau de mer ; ndlr) afin que les arbres qui viendront être plantés soient le moins exposés" détaille Xavier Rossignol, directeur des grands projets de Saint-Denis.

Bientôt, trois zones seront investies pour tester des techniques d'enrichissement des sols. "Après cela, on viendra regarder un an plus tard quelle est la méthode la plus efficace" explique Xavier Rossignol. Une fois le choix fait, les arbres pourront être plantés. Ecoutez :

Environ 17.000 arbres vont être plantés. "C'est une technique qui les mets en compétition pour qu'ils poussent le plus vite possible : ils vont être stimulés pour survivre et avoir de la lumière. Ce qui n'y arriveront pas périront, on sait qu'il y aura des pertes, c'est le principe de cette technique" détaille le directeur des grands projets.

D'autres forêts urbaines sont prévues pour les années à venir, comme près de l'ancien restaurant "La table de Jérôme"."Elles n'auront pas la même densité, là nous voulons vraiment créer un espace conséquent, qui n'a d'ailleurs pas vocation à être un jardin ou un parc. Un sentier traversera la forêt une fois celle-ci assez résistante pour qu'on autorise les gens à y passer, mais l'objectif est d'avoir une forte densité et le développement d'un écosystème" conclut-il. Ecoutez :

A noter que la nature prend son temps, et que le résultat final ne sera visible que dans plusieurs années.

