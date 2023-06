Saint-Denis : Luna park revient à la Nordev

Les manèges et animations de Luna Park vont s'installer à la Nordev du vendredi 21 juillet au dimanche 30 juillet 2023. Les organisateurs promettent "une seconde édition encore plus amusante, pleine de surprises, de joie et de divertissement" (Photo : rb/www.imazpress.com)

L'événement, organisé par CRP Event en partenariat avec la Nordev, "a été pensé pour permettre aux enfants de vivre des moments inoubliables, de côtoyer leurs héros favoris et de repartir avec des souvenirs mémorables. Luna Park se distingue par son approche respectueuse du budget des familles, surtout en ces temps économiquement difficiles" commentent les organisateurs.

Les manèges et structures gonflables sont gratuits et accessibles à volonté une fois l'entrée payée (10 euros pour les enfants de 2 à 12 ans, 5 euros pour ceux de 13 ans et plus, entrée offerte pour les moins de 2 ans).

"Cette année, le parc a été agrandi avec encore plus de manèges, de structures gonflables et de super-héros pour le plus grand plaisir des petits et des grands. De nouvelles animations sont également prévues, ainsi qu'une montagne de cadeaux à gagner" indiquent les organisateurs

Plus d'informations sur la page Facebook Luna Park 974

