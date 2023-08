Amateurs et amatrices de contes et d’histoires en tout genre, votre rendez-vous mensuel Marmit Zistoir revient ce vendredi 18 août 2023 de 18h à 20h pour vous faire vivre des histoires captivantes. Les voix des conteurs Sully Andoche, Patricia Pateriona et Marie Paule Calcine au Forum de Sainte-Clotilde à l’arrière de la mairie annexe (Photo: ville de Saint-Denis)