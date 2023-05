Saint-Denis était en feu ce samedi soir. Pour sa toute première édition, le NRJ Music Tour a fait vibrer la scène du Barachois. L’abondance sur le front de mer dionysien en dit long sur le succès de ce premier évènement.

Au micro des artistes aussi bien nationaux que locaux pour le plus grand plaisir des spectateurs venus des quatre coins de l’île. Were Vana, MIKL, Lucenzo, Boris Way ou encore Keen’V ont ainsi fait le show jusqu’au petit matin.