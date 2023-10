Saint-Denis : quand l’art digital rencontre les quartiers

L'art digital a transformé l'espace urbain en un véritable terrain de jeu artistique. Pendant trois jours consécutifs, les dionysiens ont pu déambuler librement à toute heure du jour et de la nuit pour découvrir les créations des artistes Nicolas Paolozzi, Maeva Thurel et Blindoff qui ont partagé leur passion et leur inspiration avec un public attentif et curieux. Les visiteurs ont été immergés dans un monde où le digital repousse les frontières de la créativité traditionnelle (Photo Saint-Denis)