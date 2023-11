Saint-Denis : retour sur la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes

La ville de Saint-Denis a organisé son incontournable journée Fanm Dobout avec un large panel d’activités pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes ce samedi 25 novembre 2023. Village associatif, ateliers de soin et bien-être, Ron kozé autour des sujets phares de cette journée, initiation au self-défense ou encore un show musical ont été organisés. La journée a aussi été ponctuée par la marche contre les violences sexistes et sexuelles du collectif NousToutes974, où plus de 300 personnes ont marché ensemble (Photo Saint-Denis)

"Un rassemblement important pour une cause qui l’est d’autant plus. Pour rappel, La Réunion est un des départements les plus touchés par les violences intra-familiales" note la commune.

