Durant le mois de mars 2024, l'école Baies Roses a organisé plusieurs activités périscolaires de découverte culturelle pour les élèves. Les marmailles ont exploré les rythmes et mouvements de la danse avec la Zumba, se sont plongés dans l'univers apaisant du yoga, et ont découvert la langue et la culture Tamoul. D'autres activités culturelles sont prévues à la rentrée. Nous publions le post de ville de Saint-Denis ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Denis)