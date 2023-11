Saint-Denis : trêve dans les travaux… un cadeau de fin d'année pour les commerçants

Bonne nouvelle pour les commerçants de Saint-Denis, les travaux dans les rues Jules Auber, Pasteur, Félix Guyon et Mac-Auliffe sont arrêtés à compter de ce vendredi 24 novembre 2023… du moins en partie. Si les rues du chef-lieu ont été vidées de toute pelleteuse et ouvriers, c'est suite à une pétition des commerçants, fortement impactés par ces travaux. Une suspension qui coïncide également avec l'approche de fêtes de fin d'année et des congés du BTP. Toutefois… si ce répit est appréciable, au 15 janvier 2024, les travaux reprendront de plus belle (Photo : sly/www.imazpress.com)

Il n'y a qu'à le voir pour le croire. Fini les longues files d'embouteillages le matin en raison des déviations successives… Terminé de tourner en rond encore et encore (quoique) pour trouver une place pour se garer, alors que les rues sont en chantier.

Nous sommes d'ailleurs bien placés pour en témoigner, les locaux d'Imaz Press se trouvant rue Mac Auliffe, rue vidée depuis des semaines en raison de la fermeture pour travaux.

Lise-May, responsable du magasin Canelle à l'angle de la rue Mac Auliffe et Jules Auber a vu son chiffre d'affaires dégringoler de 30% en raison des travaux.

"Les clients qui viennent sont des clientes fidèles mais depuis les travaux, les deux rues fermées, les gens ne viennent pas. Déjà que c'était le désert, c'est devenu très compliqué", dit-elle.

Selon elle, "tout est lié". "Les travaux, le prix des parkings, le manque de place…La commune aurait dû faire tronçon par tronçon pas tout en même temps, là c'est brouillon et c'est du n'importe quoi", témoigne Lise-May.

La suspension de ce chantier – très attendu en cette période cruciale pour les commerçants - est une bouffée d'air pour la commerçante. Mais elle le dit, "ce qui est perdu reste perdu, même si l'on comprend qu'il faut faire des travaux".

- Les commerçants mobilisés -

Face à cette absence criante de clients, les commerçants des rues impactées ont envoyé – par le biais de l'Union des commerçants de Saint-Denis (UCD) – une pétition à la mairie. Près de 80 personnes l'ont signée.

Lorsqu'ils sont à l'œuvre, la circulation et le stationnement en centre-ville, qui sont déjà complexes en temps normal, deviennent une épreuve de force. D'où cette mobilisation des commerçants à un mois de la période cruciale des fêtes de fin d'année.

"Suite à ce courrier, les services de la mairie des de la Cinor ont organisé une réunion avec l'entreprise en charge des travaux", indique Chakil Omarjee, vice-président de l'UCD.

"Si la fin des travaux était prévue fin novembre, d'un commun accord, on a acté une fin des travaux bien avant", ajoute-t-il. "Les matériaux ont donc été enlevés pour que les commerçants puissent travailler pendant la période des fêtes."

Pour les commerçants et la ville de Saint-Denis, "il est important de pouvoir donner l'accessibilité aux personnes, surtout avant cette période de fête", souligne Chakil Omarjee.

Pour rattraper ce retard et cette perte de chiffres d'affaires, l'UCD prévoit d'ailleurs des ouvertures dominicales les dimanches 17 et 24 décembre, une nocturne le 23 décembre mais également des animations dans le centre-ville dès le 16 décembre.

- Les travaux suspendus... jusqu'en janvier -

"Les travaux sont suspendus en raison de la période des fêtes et des congés du BTP", avance la Cinor.

La collectivité qui part ailleurs va informer les riverains de la suspension du chantier jusqu'au 15 janvier 2024.

Un vrai soulagement à l’entame de la période des fêtes de fin d’année, histoire que l'esprit et les chants de Noël ne soient pas pollués par les bruits des camions et des pelleteuses.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com