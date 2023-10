Saint-Denis : des travaux routiers encore et encore… pour mieux circuler

Depuis déjà plusieurs semaines, nombreux sont ceux qui se retrouvent face à des panneaux "route barrée" ou travaux en centre-ville de Saint-Denis, comme dans les hauts. Ces travaux impactent les commerces, créent des embouteillages… mais ils ont vocation à moderniser le centre-ville et rendre plus confortables les autres axes routiers pour les véhicules, les deux-roues et les piétons (Photo : sly/www.imazpress.com)

- Des travaux ti pa ti pa..."

Que les Dionysiens se rassurent, "on fait bout par bout", précise Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis. "Sur la ville on a débloqué plus de cinq millions d'euros par an pour 300 kilomètres de voies communales sur lesquelles on fait des travaux", ajoute l'élue.

Des chantiers qu'il y aura encore "cette année, l'année prochaine… et ainsi de suite", ajoute la maire. Regardez

Certains travaux sont d'ores et déjà terminés. C'est le cas de la rue Mazagran, inaugurée il y a peu. Après plus de cinq mois de travaux et 700.000 euros de budget, le quartier s'est offert un tout nouveau visage.



"La requalification globale de cette voie passante du chef-lieu était devenue une nécessité", indique la mairie. "La circulation y était devenue compliquée."

Pour Maureen, "c'est vraiment plus plaisant de pouvoir passer tranquillement avec les poussettes sans avoir à déborder sur la route parce qu'il y a un lampadaire en plein milieu".

Point de vue partagé pour Henri, cycliste. "Là enfin on a une vraie piste cyclable pour rouler tranquillement, sans avoir peur d'heurter un véhicule."

Autres travaux réalisés cette année, 2,15 kilomètres de voirie sur Mazagran et Bois de Nèfles. "Nous avons également fait une réfection des trottoirs et escaliers à proximité des écoles, des murs de soutènement", explique Audrey Lepinay, directrice du pôle voirie à la mairie.

"On a fait la réfection de la rue des Kentias à proximité de l'école des Bancouliers au Moufia, créé du stationnement, mis les trottoirs aux normes et végétalisé."

Vers le collège Elie Wiesel au Chaudron, "on a refait la voie qui était en très mauvais état".

À la Bretagne également, la municipalité a réalisé un mur de soutènement "car la voie allait s'effondrer chemin Vacoa".

Et cela ne concerne pas seulement Saint-Denis ville. La Bretagne, le Moufia, Champ-Fleuri, Bellepierre vont eux aussi avoir droit à un renouvellement de leur voirie.

Ainsi, des trottoirs seront créés à Bois de Nèfles, chemin des Vetivers, "on va reprendre la route des Ananas" également, précise la responsable de la voirie.

Le gros chantier à venir est celui du pont de la Providence. "C'est un pont en très mauvais état que l'on doit réparer en créant une dalle de répartition de part et d'autre. Mais en attendant, on a réalisé une passerelle provisoire pour dévier le réseau haute tension d'EDF."

Des projets de réfection qui laissent dubitatifs un certain nombre d'usagers."Ce serait bien de remettre en l'État la rue Bois de Nèfles", "à quand la remise en état du chemin de la pente des Ananas" ou encore "la rue vers l'église Saint-Clotilde", peut-on lire sur les réseaux sociaux.

- Faire cohabiter voitures, vélos et piétons -

Nouveaux trottoirs, pistes cyclables, verdure, accès pour les personnes à mobilité réduite et poussettes… l'objectif de la commune est "d'offrir une nouvelle image à la ville de demain".

Au-delà de reboucher des nids de poule – bien nombreux à La Réunion - la commune mise sur une voirie propre, pensée autour de la mobilité et l'inclusivité.

Côté mobilité, ce sont des pistes cyclables qui vont être créées dans le chef-lieu, comme celle sur le boulevard de la Providence.

En ce qui concernent l'inclusivité, la commune se mobilise pour rendre ses trottoirs plus accessibles aux personnes à mobilité réduite et en poussettes. "On refait des trottoirs plus larges avec une entrée vers les passages protégés", explique la commune.

De plus, "des marquages tactiles sont disposés au sol pour faciliter les déplacements des personnes ayant un handicap visuel".

- Des matériaux plus écologiques -

Outre la mobilité, la commune de Saint-Denis pense la réfection de sa voirie sur le plan écologique et plantant des arbres et arborant les trottoirs d'espace de verdure.

Un verdissement que la maire juge nécessaire "pour apporter du confort à long terme et diminuer la chaleur urbaine". "On essaye de prévoir des espaces verts et des bandes végétalisées avec plantation d'arbres dès qu'on le peut", explique à Imaz Press, Audrey Lepinay, responsable des travaux et nouvelle directrice du pôle voirie à Saint-Denis.

Qui dit nouveaux trottoirs dit également installation de nouveaux mobiliers, tels que les lampadaires. Des lampadaires à led "intelligents et connectés", "de sorte que l'on puisse les contrôler à distance et baisser la luminosité".

Une rénovation des voiries pensée écologiquement. "Pour les travaux les matériaux utilisés ne sont pas les mêmes qu'il y a 60 ans", indique la commune.

"On met par exemple de la grave (que l'on met généralement sous le béton) fait à base de matériaux du BTP recyclés", explique Audrey Lepinay. En ce qui concerne les enrobés "ce que l'on retire on l'envoi à une usine pour qu'il reparte dans la phase de fabrication".

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com