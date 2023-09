Saint-Denis : les travaux de la rue Mazagran sont terminés

La rue Mazagran à Saint-Denis s'offre un nouveau visage. Après plus de 5 mois de travaux et un investissement de 700 000 euros, la commune a inauguré la rue renouvelée. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"C'est une rue qui devient confortable, mais c'est aussi une voirie qui a plusieurs fonctions : on a mis une piste de vélo, identifiée et sécurisée" détaille Éricka Bareigts, maire de Saint-Denis.

"Les trottoirs sont plus larges et donc plus accueillants pour les personnes porteuses de handicap, avec des entrées de passage protégées pour ceux qui auraient un handicap visuel" explique-t-elle. "Cette rue est désormais inclusive et durable." Ecoutez :

De la verdure a par ailleurs été ajoutée pour tenter de diminuer la chaleur, alors que la zone est en grande partie bétonnée.

Plus de 5 millions d'euros sont alloués chaque année pour les voiries du chef-lieu.

Les travaix sont nombreux sur Saint-Denis. Le réseau d'eau est en plein renouvellement dans le centre-ville. "On fait de gros travaux sur la rue Jules Auber, car il y a beaucoup plus d'habitants qu'avant. Les réseaux d'eau étaient qualibrés pour une population de 70.000 habitants et ne sont plus adaptés" rappelle Ericka Bareigts.

Si la Cinor prend en charge ces travaux, c'est la commune qui finance de son côté la réfection des trottoirs.

