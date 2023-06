Saint-Denis : un appel à projets lancé pour ouvrir de nouvelles places en crèche

Dans le cadre de la Convention territoriale globale, avec la Caisse d'allocations familiales de La Réunion, la ville de Saint-Denis lance un appel à projet pour l'amélioration du cadre de vie, d'accueil et de prise en charge des enfants de moins de 4 ans. passerelles. La commune souhaite multiplier les places disponibles en crèche d'ici 2025 (Photo sly/www.imazpress.com)

"On souhaite passer de 42 à 118 places de crèche pour les sites de la rue Monseigneur de Beaumont et de la rue Sainte-Marie" annonce Ericka Bareigts, maire de la commune. "On fait cet appel à projet jusqu'au 31 juillet, et nous espérons avoir la première offre à 58 enfants courant 2024, et la deuxième tranche à 60 enfants supplémentaires en 2025" ajoute-t-elle.

"Nous avons augmenté notre offre de 130 places en crèche en une année, nous sommes mainteant à 1895 places sur toute la commune. Nous souhaitons augmenter ce nombre de 200 places d'ici la fin du mandat" indique la maire. "Nous avons fait des efforts particuliers parce que l'école du bonheur ça commence aussi dans une offre diversifiée d'accueil des petits, ça va avec notre initiative de multiplication des classes passerelles" conclut-elle.

