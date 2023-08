Saint-Denis : un Dimanche Ô Barachois spécial "Jeux des îles"

Le Dimanche Ô Barachois revient ce dimanche 6 août 2023 de 15h à 19h à Saint-Denis. Cette sixième édition aura pour thème les Jeux des îles. Au programme show musical, et plusieurs challenges sportifs. Ci-dessous nous publions le communiqué de Saint-Denis (Photo: ville de SAint-Denis )

Le chef-lieu, en partenariat avec les commerçants du Barachois et les restaurateurs, vous invite, comme chaque premier dimanche du mois, à profiter du coucher de soleil avec de nombreuses activités sur ce lieu historique.

- Au programme : -

- Show musical des îles avec l'Association musique dans l'air

- Grand défilé au son des percussionnistes avec le Comité Réunionnais de Moringue accompagnés d'athlètes

- Show live avec la talentueuse Léa Noël

- Ambiance Dofé avec Tikok Vellaye de l'Association Tisours



Mais aussi un mini village spécial "Jeux des Îles" avec plusieurs challenges sportifs et des remises de médailles à la clé pour les vainqueurs des épreuves :

- structures gonflables "le multisport et le tir au but"

- jonglages

- badminton

- basket

- volley

- pétanque

- jeux d'échecs géants

- tables de jeux de dames et de dominos

- foot

- boxe anglaise

- tennis de table

- handball

- vélo

Et toujours pour s'amuser et se divertir en famille :

- Structures gonflables "Les Minions, Reine des neiges et Pat'patrouille"

- Mur d'escalade

- Un village santé et bien-être, entre quiz, dépistages et ateliers nutrition.

Profitez de votre venue pour déguster des délicieuses crêpes, gaufres, chichi, barbe à papa, popcorns, jus de fruits frais, gâteaux péi et les Food Trucks qui sauront ravir les plus gourmands.