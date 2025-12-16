Saint-Denis : un marché de nuit sous les illuminations de Noël

Ce samedi 13 décembre 2025, la ville de Saint-Denis a organisé son dernier marché de nuit de l'année. Une édition placée sous le signe de Noël. Nous publions le post de la ville ci-dessous (Photo ville de Saint-Denis)

Vous étiez nombreux, petits et grands, à venir partager ce dernier marché de nuit de l’année… et quelle belle soirée ! Sous les étoiles et les illuminations de Noël, le Barachois s’est animé au rythme de la musique, des rires et de la bonne humeur.

Stands d’artisanat, spectacle de magie, défilé de mode, animations musicales, saveurs du monde, fruits et légumes, ateliers sur le thème de Noël, sans oublier les démonstrations de street workout… Tout était réuni pour finir l’année en beauté !

Merci à toutes et à tous d’avoir participé aux marchés de nuit de 2025 et d’avoir contribué à faire de cet événement un rendez-vous incontournable de la Ville de Saint-Denis chaques mois.