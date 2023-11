Saint-Denis : un nouveau visage pour le centre municipal de Moufia II

Le nouveau centre municipal du Moufia II a été entièrement rénové et remis au goût du jour, ce nouveau visage permettra "d’accueillir du mieux que possible les administré.es et d’être toujours au plus proche de ses habitants dans sa volonté de ville d’hyper-proximité" indique la commune.

Le centre a été déplacé à proximité de l’école des Badamiers au 28 D route du Moufia.

"Cette modernisation aura un impact sur les habitants mais aussi les agents du centre qui évolueront dans des locaux plus modernes, confortables et aérés pour un cadre de travail plus agréable et sécurisé" assure la ville de Saint-Denis. Regardez :