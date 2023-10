Saint-Denis : un raz de marée humain sur le front de mer

Ce week-end la traditionnelle marche bleue a marqué son retour à Saint-Denis. Les gramounes, tous vêtus de leur t-shirt bleu, ont déferlé de la Jamaïque jusqu’au Barachois. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous (Photo Saint-Denis)

Ce samedi 7 octobre. Plus de 3000 seniors étaient attendus pour vous montrer qu’ils sont toujours gayar, qu’ils prennent soin d’eux et de leur condition physique. Un moment sportif et convivial qu’ils ont su apprécier jusqu’à la fin. La maire de Saint-Denis, Éricka Bareigts, était là pour les soutenir et les encourager lors du coup d’envoi de la course !

Saint-Denis, Ville Amie des Aînées, participe activement à l’activité et au bien-être des seniors dionysiens, cela se matérialise par les différentes actions et dispositifs de la Ville, tels que le Plan Senior en Action, la Marche Bleue ou encore le Conseil des Sages afin de permettre à nos zarboutans de se sentir inclus et leur offrir une ville où il fait bon vieillir.