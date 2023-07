Saint-Denis : une Fête nationale aux couleurs de l’Hexagone et de La Réunion

Ce vendredi 14 juillet 2023 marque la célébration de la fête nationale. Cette année, Saint-Denis souhaite célébrer l’histoire de la France hexagonale en la mixant à celle de La Réunion et de la ville. Au Barachois, cette journée d’envergure nationale, sera cadencée par une marche militaire, des concerts et grand pique-nique "citoyen et républicain". Les festivités battront leur plein en couleurs, avec le traditionnel feu d’artifice dès 20h. Plus d'information à venir

La fête nationale arrive à grands pas. Si ce vendredi 14 juillet 2023 les Outre-mer sont mis à l’honneur dans l’Hexagone ; à Saint-Denis, la municipalité met en avant l’histoire de la France, de La Réunion et son chef-lieu. À cette occasion, la ville prévoit un "14 juillet aussi beau que celui de 2023", une grande fête qui se déroulera au Barachois et où sont attendus 40 000 réunionnais, venus de toute l’île.