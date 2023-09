Saint-Denis : une fête pour célébrer le quartier de Vauban lontan

La population du quartier de Vauban est invitée par mairie de Saint-Denis à participer à un moment festif pour "célébrer le quartier (...) avant de démolir les habitations devenues vétustes car construites dans l’urgence pour répondre à un accroissement de la population dans les années 60-70" note la commune dionysienne. L'événement aura lieu le mercredi 4 octobre de 9h à 12h sur le parking de la SIDR (Photo mairie de Saint-Denis)

La démolition des habitations vétustes sera effectuée dans le cadre de Prunel (Projet de renouvellement urbain), "la Ville de Saint-Denis souhaitant offrir un meilleur cadre de vie à ses habitants, tout en valorisant la mémoire du quartier d’antan" déclare la mairie dionysienne avant de commenter : "l’idée n’est pas d’effacer, mais de se souvenir pour mieux reconstruire"

"Exposition de photos, d’objets lontan ou encore divers ateliers seront proposés pour échanger et partager des anecdotes entre gramounes et marmailles. Le but est que les histoires passées continuent de vivre encore demain" termine la mairie de Saint-Denis