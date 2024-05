Ce dimanche 5 mai 2024 a eu lieu une balade à vélo qui a commencé sur la piste éducative du Chadron, où 15 participants, petits et grands ont pu profiter de leur transport doux.

"Un moyen de se détendre, et de pouvoir profiter d’un temps ensoleillé et du léger vent du front de mer de Saint-Denis, avant de se retrouver pour un pique-nique et partager un repas tous ensemble" écrit la commune de Saint-Denis.