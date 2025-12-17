Fèt Kaf à Saint-Denis : une séance de dédicaces avec Klara Boyer-Rossol

À l’occasion de la Fèt Kaf à Saint-Denis, la Médiathèque François Mitterrand accueille l’historienne Klara Boyer-Rossol pour une séance de dédicaces autour de son ouvrage. Klara Boyer-Rossol est historienne spécialiste des traites et des esclavages dans l’océan indien occidental. Le rendez-vous est donné ce vendredi 19 décembre à partir de 11h (Photo d'illustration RB/www.imazpress.com)

"Historienne et chercheuse à l’IRD, membre de l’IMAF et associée au CIRESC, Klara Boyer-Rossol sera également intervenante lors de la cérémonie d’hommage du 20 Désanm. Un temps de rencontre, de mémoire et de transmission à ne pas manquer", note la ville.