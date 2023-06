Saint-Denis : le Proxibus fait sa tournée dans les quartiers

La Mission locale du nord en partenariat avec la ville de Saint-Denis propose "un aller simple en bus" vers l’insertion professionnelle grâce au Proxibus qui se rend dans les quartiers. Les jeunes de 16 à 29 ans bénéficient ainsi d’un accompagnement personnalisé avec éducateurs spécialisés dans l’insertion sociale et professionnelle.

Au programme orientation et information, conseils, offres d’emploi et de formation et aide à la rédaction de CV.

Ce bus de proximité sera stationné de 8h30 à 12h à la mairie annexe de Saint François ce mercredi 7 juin. L’opération se poursuivra tous les mercredis du mois de juin et de juillet.