Saint-Denis : la maintenance des infrastructures assurée pour la sécurité des marmailles

Le projet Ecole du Bonheur, porté par la ville de Saint-Denis, propose sur les temps périscolaires, scolaires et les vacances, des activités gratuites et diverses pour les marmailles et une cantine solidaire proposant une alimentation saine et variée. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le mercredi 13 mars 2024, la ville met en avant l'importance de la maintenance des infrastructures pour assurer la sécurité des enfants, comme illustré à l'école de La Source. Nous publions leur post ci-dessous (photo sly/www.imazpress.com)