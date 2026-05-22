Tanika : Saint-Denis s’engage pour l’avenir énergétique de La Réunion

La ville de Saint-Denis participe au projet Hydro Tanika, aux côtés d’EDF et de la Région Réunion. "Une innovation majeure pour accompagner la transition énergétique de notre territoire", écrit la ville, dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville de Saint-Denis)

Hydro Tanika sera la première STEP marine de France fonctionnant avec l’eau de mer. Son objectif : stocker l’énergie produite par les énergies renouvelables afin de la restituer lorsque les besoins augmentent.

Le site identifié pour le projet se situe sur le plateau de La Montagne, entre la Ravine Jeanneton et la Ravine à Jacques, avec des ouvrages maritimes prévus sur le tronçon de l’ancienne Route du Littoral.

Quelques chiffres clés :

• 50 MW de puissance

• Jusqu’à 8 heures d’énergie continue

• Un potentiel équivalent à la consommation annuelle moyenne de 96 000 habitants

• Une centrale et des galeries entièrement souterraines

Ce site a été retenu pour sa topographie adaptée, sa géologie favorable, son raccordement optimal au réseau électrique et l’absence d’habitation sur le terrain communal concerné.