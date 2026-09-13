Violences au Chaudron : la Ville condamne fermement et appelle au calme

Le quartier du Chaudron connaît ce dimanche 13 septembre des violences urbaines que la Ville de Saint-Denis condamne avec la plus grande fermeté (Photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Plusieurs feux ont été allumés sur la chaussée et des caméras de vidéoprotection ont été dégradées. Plusieurs interpellations ont également eu lieu.

La Ville apporte tout son soutien aux habitants du Chaudron et aux forces de l’ordre mobilisées pour assurer la sécurité et ramener le calme.

Elle appelle chacun au calme et à la responsabilité, par respect pour les familles et l’ensemble des habitants du Chaudron.

