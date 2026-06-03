Saint-Leu Leu grand débat des écoles

Du mercredi 3 au mardi 10 juin 2026, lance Leu grand débat des écoles, une démarche de concertation destinée à recueillir la parole des parents d’élèves et à construire, avec les familles, des réponses concrètes pour l’avenir des écoles de la commune. Cette première séquence de consultation s’inscrit dans une méthode fondée sur l’écoute, la proximité et la restitution transparente des contributions recueillie (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)



La ville de Saint-Leu engage une démarche d’écoute et de concertation avec les parents d’élèves

- Une première étape de participation en ligne, transmise directement aux familles -

Dès le jeudi 4 juin 2026, les parents d’élèves recevront, dans le cahier de liaison de leur enfant, un document présentant la démarche ainsi qu’un QR code et un lien d’accès à un questionnaire en ligne.

Ce formulaire permettra aux familles de faire remonter leurs attentes, leurs constats et leurs propositions de manière anonyme.

L’objectif est de permettre au plus grand nombre de participer simplement à la démarche, en s’exprimant librement sur les sujets qui concernent le quotidien des enfants et le fonctionnement des écoles de Saint-Leu.

- Des rencontres en présentiel prochainement organisées dans les Hauts et en ville -

La consultation en ligne constituera la première étape du débat. Elle sera complétée par des rencontres en présentiel, qui seront prochainement programmées dans les Hauts et en ville.

Ces temps d’échange permettront aux parents d’élèves de dialoguer directement avec la municipalité, de préciser les problématiques rencontrées et de faire émerger collectivement des propositions adaptées aux réalités de chaque secteur de la commune.

Par cette organisation, la ville entend permettre à toutes les familles de prendre part à la démarche, quel que soit leur quartier ou leur mode de participation privilégié.

- Une restitution collective à l’issue des remontées -

À l’issue de la phase de consultation et des rencontres avec les familles, la ville proposera une restitution collective des remontées recueillies.

Cette restitution permettra de présenter les principaux constats, les attentes exprimées par les parents d’élèves et les pistes d’action identifiées pour améliorer le quotidien des enfants et des familles dans les écoles de Saint-Leu.

Les contributions recueillies auront vocation à nourrir l’élaboration d’un plan d’action municipal en faveur des écoles de la commune.

« Avec Leu Grand Débat des Écoles, nous voulons donner toute sa place à la parole des parents. Cette démarche ne se limitera pas à un questionnaire : elle se poursuivra par des rencontres de terrain, dans les Hauts comme en ville, puis par une restitution collective. C’est ensemble que nous construirons des réponses concrètes pour l’avenir de nos enfants et de nos écoles. » Le maire Karim Juhoor

La ville de Saint-Leu invite l’ensemble des parents d’élèves à participer à cette démarche citoyenne.

Réfléchissons ensemble, pour l’avenir de nos écoles.