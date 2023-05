Les séniors redécouvrent le patrimoine de Saint-Paul

Un groupe de séniors est parti à la découverte du patrimoine de Saint-Paul ce mercredi 17 mai 2023. Ce stage intitulé Oxy Génération fait partie de l’opération Bouger Ô séniors. Ces zarboutan ont ainsi visité le centre-ville historique, en passant par la Place du Débarcadère et le jardin de l’Hôtel de Ville. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous (Photo Saint-Paul)

Ce rendez-vous leur permet de lutter contre l’isolement tout en pratiquant une activité sportive, conviviale et culturelle. L’occasion pour les gramouns de partager un moment à la découverte ou à la redécouverte du patrimoine culturel de La Réunion et de plonger dans l’histoire du peuplement de l’île. Un premier groupe a d’ailleurs parcouru la Grotte du Peuplement et le cimetière marin.



Ils ont été ravis de partager leurs souvenirs et la mémoire de ces lieux patrimoniaux. D’ailleurs, un programme de circuits patrimoniaux (de la promenade à la randonnée) sera régulièrement mis en place pour cette troisième jeunesse encore si dynamique.



Ce stage Oxy génération se déroule également dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire et du 360ème anniversaire du peuplement de La Réunion. Cette visite a été pilotée par plusieurs services municipaux (Patrimoine et Direction des sports via l’opération Bouger Ô séniors).



Ce type d’événement contribue aussi à proposer des activités enrichissantes et diversifiées sur tout le territoire de Saint-Paul, Ville Amie des Aînés.