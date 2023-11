Danone Nations Cup : les jeunes joueurs de la JS Saint-Pierroise et de l’AS Jeanne d’Arc l'emportent

La finale de la Danone Nations Cup Réunion a eu lieu ce dimanche 12 novembre 2023 au stade Paul-Julius Bénard de Saint-Paul. Sur les 2.000 marmailles présents au départ de la compétition, 200 finalistes sont venus des 4 coins de l’île pour disputer la finale ce dimanche. La JS Saint- Pierroise et l’AS Jeanne d’Arc ont remporté la compétition 2023. Nous diffusons ci-dessous le communiqué (Photo d'illustration)

C’est dans le stade Olympique Paul-Julius Bénard de Saint-Paul qu’ont joué les 200 finalistes de la Danone Nations Cup. Un stade pouvant accueillir jusqu’à 8.500 personnes qui a ajouté une dimension particulière à cette finale tant attendue et si âprement disputée. C’est sous un grand soleil que les premiers matchs ont débuté vers 8h30, alors que la finale s’est jouée sous le feu des projecteurs qui éclairaient le terrain ce dimanche soir. Une journée entière de compétition qui a vu arriver en finale les équipes de la JS Saint-Pierroise et du ST Denis FC chez les garçons et de l’AS Jeanne d’Arc et de la St-Pauloise chez les filles.

Si tous les jeunes ont donné le meilleur d’eux même et ont offert deux finales exceptionnelles aux spectateurs, parents et amis chauffés à blanc pour remporter le challenge des supporters, seules deux équipes sont montées sur le podium.

C’est la JS Saint-Pierroise chez les garçons et l’AS Jeanne d’Arc chez les filles qui remportent cette finale 2023 de la Danone Nations Cup. Les jeunes vainqueurs remportent un voyage de rêve à Paris en mars 2024. Côté supporters se sont les parents, familles et amis de l’équipe de l’AS Jeanne d’Arc qui remportent le « Challenge des supporters ». Ce prix permettra à l’un des parents d’accompagner le groupe à Paris en mars prochain.

4 équipes étaient en finale du Challenge Tir au But qui a été remporté par l’AS Bretagne chez les garçons, et l’EF Saint-Gilles pour les filles.

La Danone Nations Cup et la Ligue Réunionnaise de Football promeuvent également des valeurs telles que le fair-play. Chaque capitaine a signé une charte du fair-play. Lors des matchs, les actions particulièrement exemplaires en termes de fair-play ont été récompensées par un carton Vert. "Nous sommes fiers d’annoncer que c’est l’EF Saint-Gilles filles et garçons qui ont remporté le trophée du fair-play de la Danone Nations Cup 2023", a déclaré François Gillet, directeur de Danone Réunion. Il

ajoute : "Tout comme « le challenge des supporters », ces récompenses sont l’occasion de faire passer des messages forts aux enfants. A travers cette compétition nous souhaitons parler aux jeunes de respect, tolérance, solidarité et convivialité."

"La Danone nations cup, c’est 4 mois de compétition, 2000 enfants sur les terrains, deux fois plus de parents, des milliers de rires et de sourires, l’apprentissage de la victoire et de la défaite, des moments de joie, de déception, de la solidarité, vibrer."