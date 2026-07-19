Don du sang : le planning des collectes

L'Etablissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du jusqu'au samedi 25 juillet 2026. (Photo : www.imazpress.com)

Le mois de juillet rime avec départs, vacances et repos mais pour les patients, c'est un tout autre quotidien car la maladie, elle, ne prend pas de congés. Les besoins sanguins sont constants tout au long de l'année, c'est pour cela qu'une mobilisation régulière est nécessaire.

Lundi 20 juillet 2026

CINEPALMES – STE MARIE ................... ............................................................................. 10H00 à 15H00

Mardi 21 juillet 2026



MAIRIE ST JOSEPH- SALLE DU CONSEIL – ST JOSEPH ................................................ 08H00 à 12H00

Mercredi 22 juillet 2026

PARC DU COLOSSE – SAINT ANDRE ................................................................................ 13H00 à 17H00

Jeudi 23 juillet 2026



SALLE DES FETES PLAINE DES PALMISTES ................... ............................................... 08H30 à 13H00E. LECLERC TAMPON CENTRE VILLE – LE TAMPON ..................................................... 12H00 à 17H00

Vendredi 24 juillet 2026

PLACE DES CHEMINOTS – PLACE MARCHE FORAIN – LE PORT ................ ................. 09H30 à 12H30

Et de 14H00 à 16h30

Samedi 25 juillet 2026



- Infos pratiques -

PLACE DES CHEMINOTS – PLACE MARCHE FORAIN – LE PORT ................ ................. 09H00 à 15H00

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)