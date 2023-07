Fête nationale : Saint-Paul a brillé de mille feux

Ce vendredi 14 juillet 2023, des milliers de visiteurs sont venus admirer le feu d’artifice de Saint-Paul sur la Place du Débarcadère. Cette année, le spectacle, alliant son et lumière, était sur le thème du 360ème anniversaire du Peuplement de La Réunion. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo : ville de Saint-Paul)

Ce vendredi, le rendez-vous était pris, le public a assisté à un spectacle unique d’une trentaine de minutes à Saint-Paul, berceau du peuplement. Ce fut l’occasion de voir le ciel de Saint-Paul s’embraser, s’illuminer et s’enflammer. Cette année, le spectacle, alliant son et lumière, proposé par la ville, était sur le thème du 360ème anniversaire du Peuplement de La Réunion, une date symbolique que nous célèbrerons en novembre prochain !

Ce vendredi 14 juillet, un magnifique spectacle a été présenté, mettant en avant les couleurs et les musiques du monde. Ce spectacle haut en couleurs, sur des musiques du monde, a célébré une vision humaniste d’unité et de vivre-ensemble, dans toute sa diversité… Le succès populaire des Fêtes de Juillet, organisées en centre-ville et au Parc Expobat, positionne Saint-Paul comme le phare de la culture à La Réunion. La Municipalité redonne à cette manifestation, qui fêtera ses 60 ans l’année prochaine, un cachet unique. La Ville de Saint-Paul, attractive et dynamique, offre un espace aux talents et aux créativités. Saint-Paul devient ainsi une terre des festivals.