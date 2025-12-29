Fortes pluies : la ville de Saint-Paul appelle la population à la plus grande vigilance

En raison des fortes pluies et orages en cours, la ville de Saint-Paul appelle l’ensemble de la population à la plus grande vigilance. (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Les précipitations observées depuis dimanche entraînent des risques immédiats d’inondations locales et de submersion de radiers, rendant certaines circulations dangereuses.

Il est fortement recommandé de :

- Éviter tout déplacement non indispensable, en particulier sur les routes exposées.

- Ne pas s’engager sur un radier submergé, même partiellement.

- S’éloigner des cours d’eau et des zones inondables. Rester chez soi si possible et limiter les déplacements. Se tenir informé régulièrement de l’évolution de la situation via les canaux officiels et Météo-France.

"Les services municipaux sont pleinement mobilisés pour suivre la situation et assurer la sécurité de tous. La vigilance et le comportement responsable de chacun sont essentiels", écrit la ville.