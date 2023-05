L’opération Mafate i koz donne la parole aux jeunes

L’opération Mafate i koz s'est tenue dans le cirque du dimanche 14 au mardi 16 mai 2023. Cet événement, proposé par la ville de Saint-Paul, se déroule grâce à l’accompagnement actif du Comité régional des associations de jeunesse et d’éducation populaire (CRAJEP) de La Réunion et de leurs partenaires. Direction l’école de l’îlet de Marla et ses abords ce lundi 15 mai pour une trentaine de jeunes Mafatais. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville de Saint-Paul)

Toutes et tous y retrouvent également le Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, venu échanger avec eux. L’Adjoint délégué au Bassin de vie de Mafate, Jean-Philippe Marie-Louise, se trouve à ses côtés tout comme la Députée, également Conseillère municipale, Karine Lebon, l’Adjointe aux affaires agricoles, Carole Leveneur, et le Conseiller municipal à la jeunesse, Kévin Dain.



L’occasion d’évoquer les préoccupations, les attentes, les besoins et l’avenir de cette prometteuse jeunesse saint-pauloise. Cette rencontre constructive permet de dégager des pistes afin d’accompagner au mieux ces Mafatais et les jeunes à l’échelle de tout le territoire. Le moment aussi de questionner les élu·es sur leurs missions ou sur le fonctionnement de la commune.

De plus, Mafate i koz favorise les échanges culturels entre ces différents habitants (6 issus de l’îlet des Orangers, 13 de l’îlet des Lataniers, 9 de l’îlet de Roche Plate et 15 de l’îlet de Marla). Ces jeunes ont travaillé autour d’un spectacle de théâtre avec la compagnie ABERASH. Au programme de ces trois jours : des ateliers de discussion et d’échanges, des balades nocturnes, la réalisation de court-métrage et une restitution.



Plus globalement, l’opération, Mafate i koz, constitue un rendez-vous organisé dans le cadre des débats régionaux et des campagnes Provox. Cette démarche répond à une dynamique de promotion du dialogue entre les jeunes de 13 à 30 ans, les élu·es et décideurs publics à propos des politiques publiques de jeunesse.



- Accorder une place centrale à la jeunesse -



Ce type de manifestations correspond d’ailleurs à l’ambition de Saint-Paul, titrée Ville Amie des Enfants par UNICEF. La commune travaille actuellement à la mise en place d’une future instance représentative dédiée à la jeunesse. Tout l’enjeu est de donner la parole à ces nouveaux visages de la jeunesse car le Saint-Paul de demain se construit avec les adolescents.



La Ville est ainsi pensée à leur hauteur notamment grâce à plusieurs concertations citoyennes dédiées à ces jeunes. Cela contribue à les associer aux décisions prises pour la vie de la cité. Cette volonté de les impliquer étroitement répond aussi à des attentes fortes.



La jeunesse représente en effet un enjeu fondamental pour l’équipe municipale comme en témoigne la visite du Maire de Saint-Paul, Emmanuel Séraphin, et des élu·es du Conseil Municipal dans le cirque. Saint-Paul compte également plus de 19 000 habitants âgés de 11 à 26 ans. Cela représente près de 20% de la population totale de la commune. Il est donc essentiel de leur accorder une place centrale comme l’illustre Mafate i koz.