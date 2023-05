La ville de Saint-Paul accueille la quatrième édition des Nuits des Forêts

La quatrième édition des Nuits des Forêts se déroulera pour la première fois à La Réunion du 9 au 18 juin 2023. Ce festival d’envergure nationale et grand public se tiendra également sur le territoire de Saint-Paul. Une balade silencieuse à l’écoute du vivant aura ainsi lieu le vendredi 9 juin 2023 pour découvrir la forêt du Maïdo avec 4 départs (17h30, 18 heures, 18h30 et 19h30). Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Attention, les places sont limitées. Il faut vous inscrire en ligne. Toutes les informations à retrouver en cliquant ici. Il s’agit d’une balade proposée par l’Association Plus en partenariat avec la Ville de Saint-Paul, le Parc national de La Réunion, Makes Astro, le groupe Chiroptères océan Indien et les artistes, Leslie Ranzoni, Hugo Mir Valette et Frédéric Dussolier.



Cette balade sonore et visuelle prendra forme en amenant un discours scientifique, historique et poétique. Ce rendez-vous s’articulera en trois temps : une expérience artistique, une lecture scientifique et une observation étoilée. Cette belle action de sensibilisation fait suite à l’appel à projets lancé au niveau national. Plusieurs partenaires, dont Saint-Paul vont donc bénéficier d’une visibilité nationale. Cette balade silencieuse au Maïdo permettra de plonger dans la richesse naturelle de cette forêt de plus de 8 200 hectares abritant des espaces rares.