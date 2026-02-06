Saint-Paul : le nom d'Isabelle Cadet donné à l'école maternelle de Carosse

L’école maternelle Carrosse, située à Saint-Gilles-les-Bains, change de nom et devient l’école maternelle Isabelle Cadet. En donnant le nom d’Isabelle Cadet, la ville a choisi de faire vivre le souvenir d’une enseignante qui a consacré sa vie à l’éducation et à la réussite des enfants de Saint-Paul. Pour garder la mémoire. Pour célébrer son engagement. Pour inspirer les générations futures. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : ville de Saint-Paul)

Isabelle Cadet, née le 1er avril 1956 et décédée le 13 mars 2024 à l’âge de 67 ans, a consacré plus de trente années de sa vie professionnelle à l’accompagnement et à l’épanouissement des marmay.

Enseignante à l’école maternelle de Carrosse, sa bienveillance, son exigence pédagogique et son engagement ont durablement marqué plusieurs générations d’élèves.

Profondément attachée à son métier, elle a largement contribué au développement et à l’amélioration de l’école maternelle de Carrosse, devenant un repère pour toute la communauté éducative.

"Son nom vivra ici chaque jour, dans le cœur des enfants, à travers l’apprentissage et l’avenir qu’elle a contribué à construire", a déclaré Marie Mostacci, la fille d’Isabelle Cadet, lors de cette cérémonie.

Tout au long de sa carrière, Isabelle Cadet a su créer des liens forts avec ses élèves, les familles, l’ensemble de l’équipe éducative et les agents communaux. La moyenne section, qu’elle affectionnait particulièrement, reste pour beaucoup de ses anciens élèves un souvenir heureux et fondateur.

En présence de sa famille, des élu·es et de la communauté éducative, les enfants de maternelle lui ont rendu hommage en interprétant la chanson "À l’école mon cœur vole", avant le dévoilement de la plaque mémorielle qui porte son nom et retrace son parcours.

Au-delà de son engagement pédagogique, Isabelle Cadet s’est également investie dans la vie citoyenne au sein du Conseil Municipal, défendant les valeurs de l’éducation et de la réussite pour tous.

Grâce à cet hommage, la commune affirme sa volonté de faire vivre la mémoire afin de transmettre aux générations futures l’importance de l’éducation, du partage et de l’engagement citoyen.

La ville de Saint-Paul a accepté de donner officiellement le nom d’Isabelle Cadet à cet établissement.

Cette décision a été prise suite à la demande formulée par la communauté éducative de cette école maternelle et après l’accord donné par le Conseil d’école et par le Conseil des Habitants de Saint-Gilles-les-Bains.