Les Randonnées du droit vont aussi à Mafate

"Toutes les actions déclinées par la municipalité concernent l’ensemble du territoire, y compris le cirque de Mafate. C’est la logique de la deuxième édition des Randonnées du droit organisée à l’îlet de Roche Plate ce samedi 7 et ce dimanche 8 octobre 2023" note la commune de Saint-Paul dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : Mairie de Saint-Paul)

Cet événement mis en place par la Ville de Saint-Paul, en partenariat avec le Conseil départemental de l’accès au droit, permet de déployer un meilleur service public de proximité, contribue aussi à renforcer et à garantir l’accès au droit pour les Mafataises et pour les Mafatais. Aucun Bassin de vie de la commune n’est ainsi oublié.

Dix professionnels du droit sont ainsi venus à pied pour répondre aux habitante·s à propos de leurs droits. Deux notaires, une avocate, deux agents de la Direction générale des finances publiques, une juge, deux gendarmes, un conseiller numérique de la Ville ainsi que la représentante du CDAD ont pu échanger sur différents sujets allant des droits de succession, des litiges divers et variés, jusqu’aux démarches administratives en ligne.

Ces Mafatais·es ont donc pu bénéficier de conseils et de consultations juridiques gratuites. La Conseillère municipale déléguée à l’égalité des droits, à l’insertion sociale et à l’illettrisme, Patricia VallonHoarau Crosson , et l’Adjointe aux affaires scolaires, Nila Radakichenin, ont aussi pu répondre à certaines de leurs questions.

- Lutte contre l’exclusion numérique à Mafate -

Par ailleurs, ce renforcement de l’accès au droit se concrétise aussi par le déploiement des 6 conseillers numériques itinérants déployés dans les Bassins de vie. Régulièrement, les conseillers numériques se rendent à Mafate. Ils aident la population dans leurs démarches administratives et leurs déclarations en ligne. Ils les forment aux outils numériques mais aussi à l’utilisation du smartphone, de la tablette et de l’ordinateur.

Cette lutte contre l’exclusion numérique concerne aussi Mafate. C’est la logique du Service accès aux droits et numérique mis en œuvre dans le cirque (pour joindre un conseiller numérique en ligne).

Aussi, une vingtaine d’aidants connect habilitée réalise également les démarches administratives et les déclarations en ligne pour les citoyens. Notamment dans les mairies annexes et les équipements de proximité de la commune.

Les écrivains publics proposent aussi des permanences régulières. Pour le cirque de Mafate, la Municipalité déploie donc une politique globale. Cette approche repose sur le développement de l’accès au droit mais aussi sur un lien permanent avec Mafate connecté au reste du territoire.

