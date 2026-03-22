Municipales : ouverture de 121 bureaux de vote à Saint-Paul

La ville de Saint-Paul informe ses citoyens de l’ouverture des bureaux de vote, de 8 heures à 18 heures, à l’occasion du second tour des élections municipales organisé le dimanche 22 mars 2026. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)
"Ce scrutin constitue un moment essentiel de la vie démocratique locale et permet à chaque citoyen de participer à la désignation de ses représentants municipaux", rappelle laville.
Nombre total de bureaux de vote : 121
Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 8 heures à 18 heures
- Instructions pour les électeurs -
Carte électorale : Les électeurs sont invités à se munir de leur carte électorale afin de faciliter l’accès au bureau de vote.
Pièce d’identité : Une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire) est obligatoire pour pouvoir voter.
Votons pour le candidat honnete.
Nou veut pas de l'autre béni oui oui