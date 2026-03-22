Municipales : ouverture de 121 bureaux de vote à Saint-Paul

La ville de Saint-Paul informe ses citoyens de l’ouverture des bureaux de vote, de 8 heures à 18 heures, à l’occasion du second tour des élections municipales organisé le dimanche 22 mars 2026. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Ce scrutin constitue un moment essentiel de la vie démocratique locale et permet à chaque citoyen de participer à la désignation de ses représentants municipaux", rappelle laville.



Nombre total de bureaux de vote : 121

Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 8 heures à 18 heures

- Instructions pour les électeurs -

Carte électorale : Les électeurs sont invités à se munir de leur carte électorale afin de faciliter l’accès au bureau de vote.

Pièce d’identité : Une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire) est obligatoire pour pouvoir voter.