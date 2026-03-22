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Municipales : ouverture de 121 bureaux de vote à Saint-Paul

  • Publié le 22 mars 2026 à 09:10
  • Actualisé le 22 mars 2026 à 09:11
Municipales : citoyennes, citoyens, c'est l'heure du choix, tous les bureaux de vote sont ouverts

La ville de Saint-Paul informe ses citoyens de l’ouverture des bureaux de vote, de 8 heures à 18 heures, à l’occasion du second tour des élections municipales organisé le dimanche 22 mars 2026. (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

"Ce scrutin constitue un moment essentiel de la vie démocratique locale et permet à chaque citoyen de participer à la désignation de ses représentants municipaux", rappelle laville.

Nombre total de bureaux de vote : 121
Horaires d’ouverture des bureaux de vote : 8 heures à 18 heures

- Instructions pour les électeurs -

Carte électorale : Les électeurs sont invités à se munir de leur carte électorale afin de faciliter l’accès au bureau de vote.

Pièce d’identité : Une pièce d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport, permis de conduire) est obligatoire pour pouvoir voter.

Saint-Paul, Municipales

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1 Commentaires
Emmanuel on t'aime
Emmanuel on t'aime
48 minutes

Votons pour le candidat honnete.

Nou veut pas de l'autre béni oui oui

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