Natation artistique : du beau monde dans le bassin de Plateau-Caillou à Saint-Paul

Ce samedi 25 avril et ce dimanche 26 avril 2026 la piscine de Plateau-Caillou (Saint-Paul) a accueilli les championnats de La Réunion de natation artistique, "un rendez-vous incontournable du calendrier sportif régional" commente la ligue de La Réunion de natation. Venus de l’ensemble des clubs de l’île : l'Aquatic Club Sainte-Marie, les Sirènes de l'Ouest et les Aquanautes, 125 athlètes étaient engagés dans la compétition (Photo : ligue de La Réunion de natation)

Quatre catégories d’âge étaient représentées : avenirs, jeunes, juniors et seniors

Au total, 17 épreuves ont été disputées tout au long du week-end, "mêlant exigence technique et expression artistique : figures imposées, solos, duos et épreuves en équipe" note la ligue de La Réunion de natation

Au-delà de la performance sportive, ces championnats ont également constitué une étape importante dans la saison, puisque les catégories avenirs et seniors étaient qualificatives pour les championnats de France 2026.

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