Saint-Paul : la piscine de Vue Belle accueille à nouveau du public, neuf ans après sa fermeture

En une semaine, plus de 2.500 personnes se sont jetées à l'eau. Fermée pour des travaux de réhabilitation depuis 2017, la piscine de Vue Belle (Saint-Paul) a rouvert ses portes au public le 5 janvier 2026. Cet équipement permet la reprise des activités nautiques dans le quartier de la Saline, qui compte 18.000 habitants. Des travaux qui se sont étalés sur plusieurs années, pour réparer fuites et autres "malfaçons" constatées il y a neuf ans par la mairie. Le tout pour un budget de plus de 4,5 millions d'euros (Photos : ee/www/imazpress.com)

Les enfants multiplient les ploufs dans l’eau, un groupe de séniors est en plein cours d’aquagym, les Sirènes de l’Ouest font une démonstration de nage synchronisée. C’est officiel : la piscine de Vue Belle a repris du service, après 30 mois de travaux et plus de 4,5 millions d’euros d’investissements, dont 1,7 million qui proviennent du Territoire de l’Ouest.

- Un nouvel élan pour les clubs de la ville -

Pour les clubs de la ville de Saint-Paul, mais surtout du quartier, c’est un véritable soulagement : "Ça a été une période très longue pour le club mais nous sommes contents de retrouver nos quartiers et je pense que la population de la Saline-Les-Bains aussi est très contente de nous retrouver sur ce site".

Afin de survivre à la période de fermeture, mais aussi pour maintenir ses activités, le club s’est retrouvé à la piscine de Plateau Caillou dans les hauts de Saint-Paul. Thibaut Jourdan indique : "Lorsque la piscine a fermé, le club était aux alentours des 500-600 adhérents. La première année sur Plateau Caillou, on est tombé à 180-200. Donc oui, il y a eu une grosse perte d'adhérents." Écoutez.

Pour le club de natation artistique les Sirènes de l’ouest, cette nouvelle piscine, dans les hauts, est une opportunité.

Attyasse Flore, directrice sportive du club, en est ravie : "Ça apporte une diversité de public, des hauts et des bas. C’est une piscine centrale, qui est à mi-chemin pour tous. Ici, nous gagnons en confort d’entraînement par la grandeur et la profondeur de la piscine."

- Une piscine chauffée, "performante et étanche" -

Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul, salue un travail de longue haleine : "c'est une ouverture officielle après 30 mois de travaux, des péripéties juridiques, parce qu'il y avait énormément de malfaçons depuis 2018. Dès 2020, on a relancé l'ensemble du chantier avec des difficultés, parce qu'il y a eu des problèmes d'entreprise." Écoutez.

"Le club est heureux de profiter d’une infrastructure de qualité, performante et étanche", nous dit-on du côté de la municipalité. Qu’elle soit étanche, c’est le moins que l’on puisse attendre d’une piscine. Pourtant, c’est exactement ce qui a poussé à sa fermeture en 2017.

"La piscine consommait énormément d’eau. Elle perdait 20 % de ce qu’elle contenait par semaine", explique Patrice Mouniapin, directeur des superstructures de la ville de Saint-Paul.

Selon lui, le vrai défi dans ces travaux a été de refaire une étanchéité performante : "On avait constaté qu’il y avait des pertes d’eau, on s’est rendu compte que les bassins n’étaient pas étanches".

"Nous avions fait des petits travaux de maintenance, mais c’était insuffisant. Nous avons dû faire des études de maîtrise d'œuvre, afin de définir ensemble des travaux à exécuter pour régler les problèmes." Faïence et carrelages se dégradent aussi. En 2018, les bassins seront fermés, les uns après les autres.

- Préserver la mémoire des lieux -

Pour les habitants de Vue Belle, il est primordial de respecter la mémoire des lieux. Ils demandent une stèle commémorative en hommage à leurs ancêtres qui ont travaillé sur l’usine de Vue Belle et qui pour certains, sont morts dans l'usine.

Libre à ceux qui y croient de penser ainsi, mais dans le quartier on le dit, honorer leur mémoire est la une étape importante pour que la structure fonctionne pour le mieux.

10 couloirs de nage, une pataugeoire et un bassin d’apprentissage. La piscine de Vue belle peut accueillir jusqu’à 1.200 personnes par jour. L’entrée est à 1 euro pour les adultes et à moitié pour les enfants de moins de 12 ans.

