Plusieurs équipes saint-pauloises en lice pour disputer les championnats de France

Après la compétition en mid-amateurs à Dijon, les golfeurs réunionnais prendront leur envol en direction de plusieurs destinations pour les championnats de France de golf à partir du mercredi 12 juillet 2023. Ci-dessous le communiqué (Photo: ville de Saint-Paul)

L’équipe U16 des garçons ira jouer au Golf de Villarceaux à partir du 12 juillet tandis que l’équipe U16 des filles ira jouer au Golf des Bondues.

Une première expérience pour les trois jeunes filles : Laya Molly Vu Liu, Anna Morin et Louna Rose Petchy âgées respectivement de 12, 13 et 14 ans, qui sont entraînées par les Coachs du golf de bassin bleu Wilfried Le Biez, Ludovic Deplancke, les bénévoles et anciennes championnes Bénédicte Toumpsin et Marine De Palmas.

Les championnats se termineront avec les équipes Seniors 1 et Seniors 2 qui joueront respectivement au Golf du Val de Sorne et au Gold Lys Chantilly au mois de septembre.

Nous leur souhaitons une belle aventure !