PSG Academy World Cup 2026 : Lola Icaze, jeune Saint-Pauloise vice-championne du monde

La Ville de Saint-Paul félicite Lola Icaze, jeune sportive saint-pauloise, qui s’est illustrée avec brio lors de la PSG Academy World Cup 2026, organisée à Paris. Elle a notamment contribué à mener la PSG Academy Réunion jusqu’en finale mondiale. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo ville de Saint-Paul)

La PSG Academy, qui rassemble aujourd’hui plus de 200 académies dans 23 pays et forme chaque année plus de 50.000 jeunes joueurs et joueuses à travers le monde, a réuni cette année des talents venus des quatre coins de la planète pour une compétition internationale de haut niveau.



Représentant fièrement la PSG Academy Réunion, Lola a affronté des équipes venues notamment du Brésil, du Canada, de France, du Rwanda, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Maroc et des Émirats Arabes Unis.



Grâce à un parcours exceptionnel, marqué par son talent, sa détermination et un remarquable esprit d’équipe, la jeune Saint-Pauloise a contribué à mener la PSG Academy Réunion jusqu’en finale mondiale.



Si la PSG Academy Brésil s’est imposée lors de cette édition 2026, la PSG Academy Réunion décroche une magnifique 2ᵉ place mondiale et le titre de vice-championne de la PSG Academy World Cup 2026, une performance remarquable qui honore tout le territoire.



Moment fort de cette aventure : Lola a également eu l’honneur de fouler la pelouse du mythique Parc des Princes, stade emblématique du Paris Saint-Germain, une expérience inoubliable pour cette jeune passionnée de football.



À travers cette belle réussite, c’est toute la jeunesse saint-pauloise qui est mise à l’honneur. La Ville de Saint-Paul adresse ses plus sincères félicitations à Lola pour ce parcours inspirant, ainsi qu’à la PSG Academy Réunion pour cette formidable performance internationale.