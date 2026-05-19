Job dating inversé à Saint-Gilles-les-Bains : les candidats choisiront leurs employeurs

Le jeudi 28 mai 2026, le Plan Régional d’Insertion des Travailleurs Handicapés (PRITH) Réunion organise un job dating inversé à Saint-Gilles-les-Bains. Les candidats porteurs de handicap pourront choisir leur futur employeur lors d'entretiens inclusifs. Plusieurs emplois seront disponibles en CDI ou en intérim. Les employeurs et les demandeurs d’emploi en situation de handicap accompagnés par une structure peuvent encore s'y inscrire jusqu'au 19 mai. (Photo d'illustration : PRITH)

Plusieurs postes seront à pourvoir en CDI : conseiller commercial, mécanicien, responsable de service support technique des réseaux ou en intérim : électricien, magasinier, ou encore comptable.

Cet événement propose un format qui change les codes du recrutement : "ici, ce sont les employeurs qui se présentent, et les candidats qui choisissent, tous de manière anonyme" expliquent les organisateurs.

- Les recruteurs vont devoir convaincre -

Plus d’une vingtaine d’employeurs sont déjà mobilisés et les inscriptions restent ouvertes.

Le jour du job dating, les recruteurs exposent leurs activités et leur recherche de postes devant les participants, qui sélectionnent ensuite les entreprises avec lesquelles ils souhaitent échanger. Un mur listant les compétences des candidats complète ce dispositif.

Une formation numérique et à l’IA dispensée par le partenaire SIMPLON

Les candidats inscrits dans une recherche d’emploi qui nécessite l’usage du numérique bénéficieront d’une formation de trois jours aux outils numériques et de l’IA générative. Simplon, l’organisme de formation aux métiers & compétences de la Tech leur apprendra à booster leur recherche d’emploi grâce à ses nouveaux leviers d’inclusion et d’innovation sociale.

- Des employeurs formés à la conduite d’entretiens inclusifs-

Une demi-journée de préparation en distanciel est proposée aux recruteurs le mardi 19 mai afin de les accompagner dans leur prise de parole et la conduite d’entretiens inclusifs.

L’événement s’adresse aux demandeurs d’emploi accompagnés par les structures partenaires. Les candidats intéressés sont invités à se rapprocher rapidement de ces organismes pour intégrer le parcours de préparation et bénéficier d’une préparation en amont.

Les premiers besoins exprimés par les recruteurs

Emplois en CDI : conseiller commercial, équipier polyvalent en restauration, mécanicien, responsable de service support technique des réseaux.

Emploi en Intérim : mécanicien, électricien, magasinier, comptable,

Apprentissage en alternance : ressources humaines, administration, comptabilité, commerce, communication, télécoms, maintenance, mécanique et fonctions techniques avec un objectif de qualification aux niveaux de BAC+2 à BAC+5.

Le PRITH Réunion vise à améliorer la coordination des acteurs de l’emploi, de la formation et du handicap afin de favoriser l’insertion professionnelle. À La Réunion, il est piloté la DEETS, l’Agefiph et le FIPHFP.

Les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 19 mai pour les employeurs et les demandeurs d’emploi en situation de handicap accompagnés par les missions locales Sud et Ouest, UP Interim et le dispositif Emploi Accompagné (Alefpa).

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