Saint-Paul : Pass' manette avant que ça pèt, une journée ludique et sportive autour des jeux vidéo

La Bande Organisée, un club dédié à la pratique des jeux vidéo, organise des événements d’eSport et de sport traditionnel à La Réunion. Le jeudi 15 janvier 2026, ils vous donnent rendez-vous à la Saline les Bains. Une journée ludique et sportive autour des jeux vidéo, des écrans et des addictions, pour apprendre, bouger et partager ensemble. (Photo d'illustration : sly/www.imazpress.com)

Au programme de cette journée du 15 janvier 2026, de 9h30 à 17h00 à la Maison pour Tous de Saline-les-Hauts :

Initiation à l’athlétisme

Ateliers autour des jeux vidéo

Sensibilisation aux écrans & information jeunesse

Playathon Gaming avec des jeux grand public, accessibles à tous

- Des jeux pour tous -

Mario Kart – Pour Tous (2 écrans, 4 joueurs par écran)

Les Schtroumpfs – Pour Tous (2 écrans, 4 joueurs par écran)

FC 26 – Pour Tous (2 écrans, 4 joueurs par écran)

D’autres jeux seront également proposés en libre accès tout au long de la journée

- Stands en libre accès toute la journée-

Info Jeunes

Promeneurs du Net

Conseiller Numérique

Inscriptions & infos :

0692 62 63 07 / 0262 70 28 20 (8h – 15h)



"Alon Geek ansamb, de manière responsable, en réunissant toutes les générations autour du jeu, du sport et du partage."