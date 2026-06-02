Saint-Paul : 79.541 kilomètres parcourus pendant "Mai à vélo"

Le challenge national Mai à Vélo 2026 s'est achevé le 31 mai. Pendant un mois, habitants, agents municipaux, associations et passionnés de vélo se sont mobilisés à Saint-Paul pour promouvoir l'usage du vélo au quotidien. Au terme de l'opération, ce sont 79.541 kilomètres qui ont été enregistrés. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'objectif fixé au début du challenge était ambitieux : atteindre les 10 000 kilomètres parcourus par la communauté des habitants de Saint-Paul. Au terme de l'opération, ce sont finalement 79 541 kilomètres qui ont été enregistrés, soit près de huit fois l'objectif initial.

La progression est d'autant plus remarquable qu'en 2025, la communauté saint-pauloise avait parcouru un peu plus de 5 700 kilomètres. En un an, le nombre de kilomètres enregistrés a ainsi été multiplié par plus de treize. Grâce à cette mobilisation collective,

Saint-Paul se hisse à la :

- 219e place au classement national toutes collectivités confondues ;

- 55e place dans la catégorie des collectivités de 70 000 à 300 000 habitants ;

- 1ère commune de La Réunion.

Des résultats qui placent Saint-Paul parmi les collectivités les plus engagées dans la promotion du vélo et des déplacements alternatifs à la voiture individuelle.

- Un impact concret pour l'environnement -

Au-delà de la performance sportive ou du défi collectif, Mai à Vélo constitue avant tout une action concrète en faveur de la transition écologique.

Les kilomètres parcourus par les participants ont permis d'éviter l'émission de 17,4 tonnes de dioxyde de carbone (CO2) dans l'atmosphère. Cela représente l'équivalent d'environ cinq allers-retours entre la Réunion et Paris en avion.

Ces chiffres illustrent l'impact positif que peuvent avoir les changements d'habitudes de déplacement, lorsqu'ils sont portés collectivement à l'échelle d'un territoire.

- Les agents municipaux et les habitants pleinement investis -

Cette dynamique a également été portée par les agents de la collectivité qui ont répondu présents tout au long du challenge.

Au total, 5 263 kilomètres ont été parcourus par les agents de la Ville, contre 2 717 kilomètres lors de l'édition précédente. Une progression significative qui démontre leur implication dans la démarche.

Cette mobilisation a permis d'éviter l'émission de 1,115 tonne de CO2 et de positionner la collectivité :

- à la 298e place sur 557 employeurs dans la catégorie des structures de plus de 500 agents ;

- à la 436e place sur 2 086 employeurs au classement général national ;

- à la 4e place du classement réunionnais, intégrant ainsi le Top 10 régional.

Le RézoTour 2026, un temps fort pour les mobilités douces à Saint-Paul

Cette édition record de Mai à Vélo s'est conclue dans un contexte particulièrement symbolique puisque la Ville de Saint-Paul a accueilli, le samedi 30 mai, une étape du RézoTour 2026, le tour de l'île des mobilités douces.

Réunissant cyclistes, familles, associations, collectivités et citoyens engagés, cet événement met en lumière les alternatives à la voiture individuelle et encourage une pratique plus durable des déplacements sur le territoire réunionnais.

Le passage du RézoTour à Saint-Paul a constitué un moment fort de sensibilisation et de partage autour des enjeux de mobilité durable. Il a également permis de valoriser les initiatives menées localement pour favoriser l'usage du vélo et encourager les déplacements actifs.

- Une ambition affirmée pour le territoire -

À travers sa participation à Mai à Vélo et son soutien à des événements comme le RézoTour, la Ville de Saint-Paul réaffirme sa volonté de développer les mobilités douces et d'accompagner les changements de pratiques nécessaires à la transition écologique. Le vélo représente aujourd'hui bien plus qu'un simple moyen de transport. Il contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la qualité de l'air, à diminuer la congestion routière et à favoriser une meilleure santé pour les usagers.



Les résultats obtenus cette année démontrent qu'une autre manière de se déplacer est possible et qu'elle est déjà une réalité pour de nombreux saint-pauloises et saint- paulois.

La Ville de Saint-Paul adresse ses chaleureuses félicitations à l'ensemble des participants, habitants, agents municipaux, associations et partenaires qui ont contribué au succès de cette édition 2026. Leur engagement collectif fait de Saint-Paul un territoire moteur en matière de mobilités durables à la Réunion.

