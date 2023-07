Saint-Paul : clap de fin pour les Fêtes de juillet

Ce dimanche 16 juillet 2023 les festivités de juillet ont pris fin à Saint-Paul. Durant 11 jours, le centre-ville ainsi qu’Expobat ont été animé par la braderie, des concerts et manèges. Les fêtes de juillet reviennent l’année prochaine pour célébrer leurs 60 ans. Ci-dessous nous publions le communiqué (Photo: sly/www.imazpress.com)

L’année dernière, près de 350.000 personnes étaient présentes, ce qui témoigne de l’ampleur prise par cet événement fédérateur, apprécié du grand public pendant les vacances. Ce type de manifestation engendre des retombées à plusieurs niveaux : culturel, économique et médiatique. Ces Fêtes contribuent à redonner de l’attractivité au territoire. Le nombre de permis de stationnement délivrés aux forains était en hausse par rapport à l’an dernier. Cet événement a rassemblé plus de forains que l’an dernier (plus de 350 en centre-ville et plus de 120 au Parc Expobat).

La braderie a couvert les rues Marius-et-Ary-Leblond, Suffren, Leconte-de-Lisle et du Commerce, soit 1,2 kilomètre d’espaces dédiés aux stands des commerçants. Habituellement, les Fêtes de Juillet se terminaient le jour de la Fête nationale, mais cette année, Saint-Paul a joué les prolongations jusqu’au dimanche 16 juillet. Cela a permis au public de faire son shopping lors de ce dernier week-end de festivités. Face à cette affluence populaire, les lignes du réseau kar’ouest ont été renforcées.

Les lignes 1, 2, 3, 60, 61, 74 et 78 ont été étoffées les 6, 7, 8, 9, 14 et 16 juillet, les jours où il y aurait le plus de spectateurs. Kar’ouest a augmenté les capacités des véhicules les dimanches. Les commerçants ont également bénéficié des retombées économiques de ce format élargi dans un cadre sécurisé.

En effet, depuis décembre 2022, l’équipe municipale dispose d’un Centre de supervision urbain avec 22 caméras de vidéoprotection déployées en centre-ville et à Saint-Gilles. Ce dispositif innovant et moderne a permis aux forces de la Police Municipale d’intervenir sur le territoire, constituant ainsi un atout supplémentaire pour garantir la tranquillité publique pendant la braderie.