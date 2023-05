Saint-Paul : des ateliers aquatiques pour les jeunes parents et leurs enfants

Dans ce cadre du développement des actions transversales autour de l’accompagnement à la parentalité chez les jeunes parents, le Service Petite Enfance et Parentalité de Saint-Paul a mis en place plusieurs ateliers aquatiques dans les piscines. Dédiées aux parents et à leur(s) enfant(s) âgé(s) entre 8 mois et 3 ans, plusieurs animations sont proposées au mois de mai et de juin.

Les jeunes parents peuvent participer gratuitement aux matinées d e découvertes du milieu aquatique. Pour les mois de mai et de juin, direction la piscine des Aquanautes pour découvrir les ateliers aquatiques mais aussi un café parent, des ateliers massages, de la prévention scolaire pour terminer sur une pause gourmande.

Ces animation proposée par la Ville de Saint-Paul sont entièrement gratuites. En revanche, les places sont limitées et les inscriptions sont obligatoires.

Pour l’inscription, rendez-vous ici