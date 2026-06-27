[Photos-Vidéo] Grande Fontaine : à Saint-Paul, un quartier entre paysages, mémoire et moulin à souvenirs

Grande Fontaine est un quartier verdoyant de la commune de Saint-Paul. Entre ses cocotiers, ses manguiers et son air humide, l'endroit offre de belles balades à pied ou à vélo. Avec son moulin à eau, il est devenu un lieu de rassemblement et de loisir, en famille ou entre amis. Pour Marie, gramoun qui y a vécu son enfance, Grande Fontaine est bien plus qu'une simple carte postale, c'est un endroit où le quotidien humain s’adapte à la volonté de mère nature. Découvrez ce quartier emblématique de Saint-Paul à travers les images que vous offre Imaz Press. (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À Grande Fontaine, vivent environ 2.736 habitants âgés en moyenne de 34 ans. Selon la mairie de Saint-Paul, ils "ont des revenus modérés, vivent majoritairement en famille et sont principalement propriétaires de leur logement.

"Le quartier dispose, aux alentours de divers services et infrastructures de transport, de santé, d'éducation".

Mais outre ses différents services, Grande Fontaine, c'est aussi des souvenirs...

- À Imaz Press on se souvient... -

Enfant, à l'arrière de la voiture, on traversait cette route tantôt en ligne droite, tantôt en virage serré, et l'on se demandait quand ce périple allait se terminer. Enfin, on s'attardait sur des infrastructures qui nous questionnaient. Deux sortes de petites tonnelles submergées dans l'eau, nous faisaient nous demander si des petits poissons d'eau douce dormaient là-dessous.

Des manguiers géants bordaient la route de chaque côté. "Atansion aprè sizèr i fo pa alé sou piè mang, néna bébèt", explique maman. Ça ne donnait plus trop envie de mangues tout d'un coup...

Plus loin, c'est le drame... Comment la voiture pourrait-elle seulement traverser une route submergée d'eau ? : "Sé de lo le moulin, i fé pa riyin sa", rassure papa. On regarde sur le côté et une grosse roue se dessine dans l'eau, des gens se baignant autour d'elle.

Cette roue, faisait partie d'un moulin à manioc datant des années 1820 et qui appartenait à la famille Delaunay de La Perrière, des propriétaires fonciers.

- Grande Fontaine, un quartier chargé d'histoires -

Grande Fontaine a bien changé depuis. Dôté de routes en goudron aujourd’hui, Marie, 79 ans, se souvient de ce chemin totalement en terre qu’elle empruntait pour aller à l’école : "Avan navé pwin lékol Grande Fontaine. Lékol dé sèr an vil, té sat té pli pré", raconte-t-elle.

Marie se rappelle un lieu propice à la culture : "Domoun té plant kann, maï, piman, navé pié coco, pié mang, ek pié banann an ta", explique-t-elle. "Amwin mi té sa plant cann pou gingn in ti moné. Koméla la diminué, i kultiv pu kom avan", souligne-t-elle.

La gramoun décrit un quartier qui, de son temps, abritait des habitants qui se connaissaient tous : "Mi rapèl la boutik Bébé dési somin. Nou té sa rod la morue ek do sik, é domoun té debout devan la boutik pou boir la bièr".

Aujourd’hui, le moulin à eau est un endroit qui rassemble curieux, baigneurs et habitants pour une sortie du dimanche, mais pour Marie c’était presque un lieu stratégique à l’époque : "Navé domoun té sa pèsh zangi, shevrèt, tou sa ek zot golèt ou biyin ek in panié, aprè zot té sa vand", explique-t-elle. "Aprè navé brèd créson té planté dann lo partou dopui Laperrière jiska légliz Sin-Pol dison."

- Le cyclone : la peur de Grande fontaine -

Aujourd’hui, le lieu reste exposé aux intempéries et se retrouve souvent submergé pendant les épisodes de pluie. Marie explique que chaque tempête provoque des inondations qui rendent la route impraticable. "An 62, ciclon Jenny la fé pansh nout payot. Mwin lavé pèr. Té inondé partou, té kom la mèr", nous confie-t-elle, la peur de l’époque transparaissant toujours dans son regard.

Marie garde des souvenirs précieux de ce quartier qui rassemble et qui impressionne. Malgré une enfance difficile à l’époque, elle promet de transmettre son histoire aux futures générations.

Devant ce lieu où la nature n’hésite pas à rappeler ses droits, il est impossible de rester stoïque et de ne pas être nostalgique face à ce paysage vert, surplombé d'arbres et de plantes de toutes sortes. Même un inconnu du lieu ressent cette sérénité qu'il procure et les multiples histoires qu’il a laissées en héritage.

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