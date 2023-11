La ville de Saint-Paul organise la 3ème édition de la Journée de l'économie sociale & solidaire

Dans le cadre du Mois de l'Économie Sociale & Solidaire (ESS), la ville de Saint-Paul a organisé la 3ème édition de la Journée de l'ESS à CIMENDEF. Placée sous le thème "S'engager pour transformer le monde", différents acteurs de l'économie sociale ont été réunis. Nous publions le communiqué de la ville ci-dessous (Photo sly/www.imazpress.com)

La Journée de l’Économie Sociale & Solidaire a débuté par les prises de parole du Maire de la commune ; Emmanuel Séraphin, de Ingrid Marianne, Directrice du Pôle Emploi de l’Eperon, de Frédéric Annette, Président de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale & Solidaire (CRESS) Réunion, ainsi que de Willy Shock-Torap, Président de L’Union Régionale des Structures d’Insertion par l’Activité Économique de La Réunion.



Cet événement a mis en lumière l’action des acteurs œuvrant pour une société plus équitable. Chacun a souligné l’importance de s’engager pour contribuer à la transformation.



C’est la promotion de toutes les formes d’économies qui a été saluée, mettant en avant le travail de divers secteurs tels que l’action sociale, la culture, l’artisanat, et bien d’autres.



Les initiatives locales ont été au centre des échanges, soulignant l’importance de valoriser et de créer des liens pour offrir des perspectives durables.



Monsieur Le Maire de la commune de Saint-Paul ; Émmanuel Séraphin, indique que cette 3ème édition est une action supplémentaire pour soutenir le développement de l’économie sociale et solidaire : “Sur le territoire, il y a un tacon d’initiative permettant de valoriser et d’offrir des perspectives nouvelles”.



Tout au long de l’année, c’est avec différents partenaires tels que Pôle Emploi et la Mission Locale que des actions d’insertion sont mises en place sur les différents bassins de vie pour former, inspirer, et donner confiance pour encourager l’entrepreneuriat.



Frédéric Annette, Président de la CRESS Réunion, a souhaité mettre en avant les talents, acteurs, et savoir-faire de l’ESS. Les échanges ont porté sur les 26 000 emplois générés dans le secteur, ainsi que l’impact positif de l’Économie Sociale & Solidaire sur la transition écologique.



Willy Shock-Torap a mis en lumière les initiatives primées à La Réunion, soulignant ainsi l’innovation et l’engagement des acteurs en faveur de l’économie sociale et solidaire.



Cette troisième édition de la Journée de l’ESS à CIMENDEF était un moment clé de mobilisation et d’inspiration, appelant à la poursuite des initiatives notamment sur la commune de Saint-Paul.