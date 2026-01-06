Saint-Paul : la baignade autorisée sur toutes les plages à l’exception du bassin de Boucan Canot

La baignade est de nouveau autorisée sur toutes les plages de Saint-Paul, informe la commune Saint-Pauloise ce mardi 6 janvier 2026. Les activités nautiques et les bains ont été interdits le vendredi 2 janvier en raison d'une mauvaise qualité des eaux. "Les résultats des nouvelles analyses de la qualité des eaux de baignade font apparaître une conformité des eaux sur l’ensemble des sites concernés" souligne la mairie de Saint-Paul. Seul bassin de Boucan Canot reste fermé jusqu’à nouvel ordre (Photo Sly/www.imazpress.com)