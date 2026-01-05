Saint-Paul : la baignade et les activités nautiques toujours interdites sur plusieurs plages

Depuis ce vendredi 2 janvier 2026, la baignade est interdite sur plusieurs plages de Saint-Paul en raison de la "non-conformité des eaux de baignade". Les activités nautiques sont aussi interdites (Photo sly/www.imazpress.com)
Les lieux suivant sont concernés :
• Bassin de Boucan Canot
• Plage des Roches Noires
• Plage du Trou d’Eau
• Plage de la Pointe des Trois Roches
• Plage Hermitage Village
Cette mesure vise à garantir la sécurité sanitaire de tous. La ville de Saint-Paul "remercie chacun pour sa compréhension et appelle au respect strict de cette interdiction".