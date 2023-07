Saint-Paul : les époux Adelard célèbrent leurs 50 ans de mariage

Ce vendredi 21 juillet 2023, Jean-Claude et Micheline Adelard ont célébré à Saint-Gilles-les-Bains leurs noces d’or. C’est entouré de leurs enfants, petits-enfants, amis et proches, que les époux ont renouvelé leurs vœux. A la même date, en 1973 ils se passaient tous deux l’anneau. Après 50 ans de mariage, leur secret ? "un amour sincère, une complicité sans faille, et une confiance inébranlable qui les ont guidés tout au long de leur parcours " ont déclaré les amoureux dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo: ville de Saint-Paul)

Il était une fois une belle rencontre qui allait changer à jamais le destin de Jean-Claude et Micheline. Tout a commencé lors de vacances ensoleillées sur les plages de Saint-Gilles-les Bains. Le hasard les a réunis, et dès les premiers échanges, une étincelle s’est allumée entre eux. Ce fut un coup de foudre, une évidence qu’ils ne pouvaient ignorer.

Après des jours de complicité et d’amour naissant, Jean-Claude a décidé de franchir le pas et de faire une demande en mariage à Micheline. Plein d’émotions, il a rédigé un courrier touchant, adressé aux parents de sa bien-aimée. Leur réponse a été un immense “oui” prononcé avec une grande joie.

C’est alors que le 21 juillet 1973, ils ont choisi de sceller leur amour par le lien sacré du mariage. La Mairie annexe de Bellemène a été le témoin privilégié de cette union, où ils ont échangé leurs vœux remplis de promesses d’amour éternel. Ils ont dit “oui”, un “oui” sincère et profond qui allait marquer le début d’une belle aventure à deux.

L’église de Bellemène a ensuite été le théâtre de leur cérémonie religieuse. Sous les yeux émerveillés de leurs proches, Jean-Claude et Micheline ont prononcé leurs vœux devant Dieu, scellant ainsi leur engagement pour la vie.

De leur amour fusionnel sont nés trois enfants qui ont été le fruit de cette belle histoire d’amour. Leur foyer s’est agrandi avec des rires d’enfants et des souvenirs inoubliables. Et au fil des années, leur famille s’est agrandie encore davantage avec l’arrivée de quatre petits-enfants, source de joie et de bonheur.

Cinquante années se sont écoulées depuis ce jour mémorable où Jean-Claude et Micheline ont prononcé leurs vœux. Cinquante années de complicité, de soutien mutuel, d’amour infini qui ont traversé les épreuves et les joies de la vie.

Aujourd’hui, entourés de leurs enfants, petits-enfants, amis et proches, ils célèbrent leurs Noces d’Or avec fierté et émotion en présence de Virginie Sallé, l’élue déléguée au bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains. Cinquante ans d’une belle histoire d’amour qui continue d’illuminer leur vie et celle de ceux qui les entourent.

Leur secret ? Un amour sincère, une complicité sans faille, et une confiance inébranlable qui les ont guidés tout au long de leur parcours. Leurs sourires radieux et leur regard rempli de tendresse en disent long sur l’attachement qu’ils éprouvent l’un pour l’autre.

En ce jour de célébration, nous leur souhaitons un bonheur infini, de nouvelles aventures à deux, et que leur amour continue de briller comme une étoile dans le ciel. Joyeux anniversaire de mariage à ce couple d’exception qui nous rappelle que l’amour véritable est éternel.