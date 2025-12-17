Saint-Paul : les inscriptions en centre de loisirs sont toujours ouvertes

Les vacances d'été approchent et la ville de Saint-Paul propose aux enfants de 3 à 12 ans des activités variées et enrichissantes au sein des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH). Les inscription du sont ouvertes jusqu'au 26 décembre 2025, pour une période d'accueil du 5 au 20 janvier 2026 (Photo d'illustration RB/www.imazpress.com)

Structures réparties sur l'ensemble des bassins de vie : La Plaine-Bois-de-Nèfles, La Saline, Saint-Gilles les hauts, Saint-Gilles les bains, Plateau Caillou, Saint-Paul ville, Étang, Savannah, Guillaume, Bois Rouge

Navettes disponibles pour les quartiers éloignés.

Pour plus d'informations et pour inscrire vos enfants, rendez-vous sur le portail Accueil Famille.